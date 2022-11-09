اليوم السابع
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رفع 24 طن تراكمات وقمامة من شوارع أسوان.. صور

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:58 ص
رفع 24 طن تراكمات وقمامة من شوارع أسوان.. صور رفع القمامة
أسوان – عبد الله صلاح

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة نظافة عامة، تمكنت من رفع نحو 24 طنا من القمامة والتراكمات بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حى شرق، مع مواصلة أعمال النظافة العامة والكنس والرش مع رفع تراكمات الأتربة والقمامة.

وأكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم بالتوازى مع ذلك متابعة أعمال النظافة العامة بنطاق حى غرب، وأيضاً بمطلع المحمودية والمدينة الصناعية القديمة بنطاق حى جنوب، مع إعادة تركيب الأعمدة بطريق كسر الحجر.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقى مصطفى، أعمال رفع القمامة من الطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام قرية سلوا بحرى وتوابعها ، مع تجميل وتطوير مداخل القرية، تواكباً مع تكثيف جهود النظافة العامة بالطريق الرئيسى لقرية فارس.

الشوارع بعد نظافتها من القمامة
الشوارع بعد نظافتها من القمامة

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

رفع المخلفات
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