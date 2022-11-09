رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوى بمركز سمسطا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام بمحافظة بنى سويف، الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا، حيث تستهدف أعمال التطوير رفع كفاءته ليعمل بطاقة 30 طن / ساعة، لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن، ويخدم ما يعادل أكثر من نصف إجمالي سكان المحافظة.

وخلال الزيارة تجول السكرتير العام داخل مكونات المشروع مستمعا من المسئولين التنفيذيين تفاصيل سير الأعمال التي تشمل إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط الحالية ومعدات العمل بمصنع وتحديث معدات العمل بالمصنع، لاستقبال 600 طن/يوميا، وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)، فضلا عن إنشاء سور بطول 1160 متراً، وتطوير المبنى الإداري، فضلا عن الأعمال الصحية التي تكفل السلامة البيئية والاشتراطات الصحية، بجانب تطوير مخازن المصنع وصيانة المعدات الحالية.

وشدد السكرتير العام على تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة، مؤكدا على متابعة محافظ بني سويف بشكل مستمر للمشروع، نظرا لأهميته الحيوية في خدمة قطاع النظافة والبيئة، بجانب تحقيق قيمة مضافة في مجال التخلص الآمن والصحي من المخلفات.

رافق السكرتير العام خلال الزيارة : المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، الدكتور أيمن سيد من اللجنة الاستشارية للمشروع والمختصين من إدارات التفتيش المالي والإداري والشئون المالية بديوان عام المحافظة، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوحدة المحلية.



السكرتير العام يتفقد رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوى



رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوى بمركز سمسطا في بنى سويف



تطوير مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوى بمركز سمسطا في بنى سويف



السكرتير العام يتفقد رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوى بمركز سمسطا في بنى سويف