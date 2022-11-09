اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لقاءات المرشحين التليفزيونية منبرا لعرض أفكارهم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:00 ص
رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لقاءات المرشحين التليفزيونية منبرا لعرض أفكارهم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
أ ش أ

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن انطلاق عملية تسجيل اللقاءات التليفزيونية، مع المرشحين للانتخابات التشريعية تمثل منبرا لعرض أفكارهم.


جاء ذلك خلال متابعة رئيس الهيئة بحضور المدير العام لمؤسسة التليفزيون الوطني التونسي عواطف الدالي، لانطلاق عملية التسجيل مع المرشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل، داخل استوديوهات التلفزة الوطنية.


وأشار بوعسكر إلى أن هذه اللقاءات الإعلامية توفر للمرشح منبرا لعرض أفكاره، وتسمح في الوقت نفسه للناخب بالتعرف على المرشحين التابعين لدائرته والبرامج التي يعتزمون تنفيذها حال نجاحهم.


تونس

انتخابات تونس

فاروق بوعسكر

الانتخابات التشريعية التونسية



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