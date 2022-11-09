رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لقاءات المرشحين التليفزيونية منبرا لعرض أفكارهم

أ ش أ

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن انطلاق عملية تسجيل اللقاءات التليفزيونية، مع المرشحين للانتخابات التشريعية تمثل منبرا لعرض أفكارهم.



جاء ذلك خلال متابعة رئيس الهيئة بحضور المدير العام لمؤسسة التليفزيون الوطني التونسي عواطف الدالي، لانطلاق عملية التسجيل مع المرشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل، داخل استوديوهات التلفزة الوطنية.



وأشار بوعسكر إلى أن هذه اللقاءات الإعلامية توفر للمرشح منبرا لعرض أفكاره، وتسمح في الوقت نفسه للناخب بالتعرف على المرشحين التابعين لدائرته والبرامج التي يعتزمون تنفيذها حال نجاحهم.