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رئيس تحرير صحيفة الخليج الكويتية يشيد بـ"مؤتمر المناخ": شهادة نجاح جديدة لمصر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:13 ص
رئيس تحرير صحيفة الخليج الكويتية يشيد بـ"مؤتمر المناخ": شهادة نجاح جديدة لمصر كوب 27
وكالات

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قال الكاتب أحمد بهبهانى رئيس تحرير صحيفة الخليج الكويتية، إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ "COP 27" في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 190 دولة و120 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا، هو شهادة نجاح جديدة لمصر ويعكس التقدير العالمي والمكانة المتميزة  لها فى عهد الرئيس السيسي .

وأضاف فى مقاله أنه لا شك أن الحضور الكبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومنظمات أهلية وإعلامية وشباب من كل بلاد العالم يعطي رسالة للعالم أجمع بالأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به مصر ، وهي رسالة هامة تجذب الاستثمارات الأجنبية لأن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستقرار أولا، إضافة لما تتمتع به مصر من مناخ استثماري مهيأ لجذب الاستثمارات.

ويشكل مؤتمر المناخ"COP 27 فرصة كبيرة  في التعريف لما وصلت له مصر من إنجازات حضارية وتنموية في كافة المجالات ، كما يعد فرصة لفتح آفاق واسعة مع الشركات العالمية التي ستشارك بالقمة، وذلك لجذب استثماراتها إلى مصر خاصة مع توافر الطاقة بأسعار أقل من أوروبا، والقوى البشرية الماهرة  ، إضافة إلى وجود المناطق الاقتصادية الهامة بها والتي تتوافر بها كل وسائل تحفيز الاستثمارات”  مما يعود بالكثير من المنافع الاقتصادية والسياسية على مصر والقارة الإفريقية بكاملها".

وقال لقد تنوعت مكاسب مصر من استضافة  مؤتمر المناخ "COP 27" ، إذ أنه من المنتظر توقيع عدد من المشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة ، وأبرزها مجال الهيدروجين الأخضر والعمل على تصديره للخارج، وكذلك المشروعات التى تدعم الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية، والطاقة، والمياه، والتوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة، وإعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي.

وأضاف فى وسط هذا النجاح لمؤتمر “COP 27”  والاشادات العالمية بنجاح قمة المناخ  لايفوتني الاشادة بمدينة شرم الشيخ التي تعد من أجمل مدن العالم ، وباللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الذي استطاع خلال أشهر قليلة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، لا تُستخدم فيها مشتقات البترول لتوليد الكهرباء ولا تتم تغذية السيارات بالوقود، بل تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية، على مستوى المؤسسات الحكومية والفنادق وإنارة الشوارع وشحن السيارات، حتى صارت   المدينة الأولى الصديقة للبيئة فى الشرق الأوسط والمدينة الذكية والخضراء.

وفى نهاية مقاله شكر مصر على استضافتها مؤتمر المناخ  "COP 27" وعلى التنظيم والنجاح المتميز، والذي كان محل اعجاب وتقدير واشادة كل الحضور.

 


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