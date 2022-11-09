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رئيس الوزراء يعلن الخطة الاستثمارية لاستراتيجية تغيرات المناخ 2050.. إنفوجراف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:52 م
رئيس الوزراء يعلن الخطة الاستثمارية لاستراتيجية تغيرات المناخ 2050.. إنفوجراف رئيس الوزراء

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ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية الإعلان عن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، و"يانك جليماريك"، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري "من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار" بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.
 
مدبولى
 
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أرحب بالحضور من الوزراء وممثلى الجهات الدولية المشاركة
 
الخطة تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 
 
الاستراتيجية تعكس الطبيعة الشاملة لأزمة تغير المناخ
 
كل القطاعات تكاتفت لإنتاج مشروعات للتخفيف والتكيف
 
تشمل قطاعات السياحة والنقل والتمويل والصحة والمياه
 
الزراعة والطاقة والنفط والغاز والتخطيط الحضرى ضمن المستهدفات 
 
أطلقنا المساهمات المحددة وطنيا المحدثة فى مصر يونيو الماضى 
 
ترجمنا طموحات الاستراتيجية إلى أهداف كمية فى قطاعات مختارة 
 
تلتزم الدولة بتحقيق الأهداف على جميع مستويات التنفيذ
 
الحكومة دعمت الصندوق الأخضر للمناخ وأصحاب المصلحة الآخرين
 
وضعنا خطة للاستثمار المناخى بناء على الاستراتيجية الوطنية
 
هدفنا تسريع خطط التكيف وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل
 
يسعدنا أن نشهد ما ستحققه الشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ
 
نأمل أن يثبت النموذج نجاحه ليُنفذ فى البلدان النامية الأخرى
 
من المهم تعزيز الشراكات نحو استثمارات خاصة تعالج تغير المناخ

 


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