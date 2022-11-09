رئيس الوزراء يحضر فعالية "تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة"

كتبت هند مختار

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، فعالية يوم التمويل بعنوان "تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة" بقمة المناخ cop27.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بمستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية التى تربط مصر والأردن، فى كافة المجالات، استرشاداً بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى بأخيه جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك الأردن.