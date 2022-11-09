اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس "القيادة اليمني" يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:00 ص
رئيس "القيادة اليمني" يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، ضرورة اتخاذ إجراءات أعمق للحد من مخاطر تغيرات المناخ وتعزيز الأمن المائي والنمو الاقتصادي.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، أن ذلك جاء خلال مشاركة العليمي في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن الأمن المائي، على هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27).


وأعرب العليمي عن أمله في تسريع آليات العمل واستراتيجيات تنفيذ مشاريع التكيف مع الكوارث البيئية المتعلقة بالمياه، وتسهيل نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأنظمة الإنذار المُبكر للحد من خسائر الكوارث المناخية في اليمن والبلدان النامية عموما.


وأكد، أن الأمن المائي في بلاده يعد أولوية قصوى في برنامج الإصلاحات الخدمية والمؤسسية التي يقودها المجلس والحكومة بالشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي.


واستعرض العليمي مؤشرات الوضع المائي اليمني بما في ذلك معدلات هطول الأمطار المتدنية، ونسبة التبخر العالية وانخفاض نصيب الفرد من المياه إضافة إلى تفاقم الفجوة المائية بين المصادر المتجددة والاحتياج المائي إلى 2 مليار متر مكعب سنويا.


وأشار إلى آثار التغيرات المناخية التي شهدتها بلاده في السنوات الأخيرة، مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي، والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لضخ واستخراج المياه.


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