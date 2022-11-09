رئيس الرقابة المالية يقرر تصفية صندوق تأمين العاملين بشركة الإسكندرية التجارية

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1851 لسنة 2022، بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية اعتبارًا من 28 أغسطس عام 2022، وتشكلت لجنة لتصفية الصندوق من تامر عادل عبد الرحمن محمود رئيسًا للجنة، وكلًا من حسين أبو هشيمة راغب، وهيثم عزت عبد العزيز أعضاء بالصندوق.

وحددت هيئة الرقابة المالية، مدة التصفية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بتصفية الصندوق أو لحين إنهاء أعمال عملية تصفية الصندوق أيهما أقرب، وتكون مصروفات التصفية هي المصروفات الحتمية بحد أقصى 60 ألف شاملة مصروفات نشر قرار شطب تسجيل الصندوق من سجلات الهيئة.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.