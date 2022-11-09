خسارة دكتور أوز وتجديد الثقة بحاكمة ميشيجان.. "CNN" ترصد ملامح الانتخابات بـ3 ولايات

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة سي ان ان الامريكية انه مع بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي، في مجلسي النواب والشيوخ إلى عدد قليل من الولايات الرئيسية.

وفقا للشبكة الامريكية، في بنسلفانيا يتفوق جون فيترمان المرشح الديمقراطي على محمد أوز الجمهوري، وشكر المؤيدين وأولئك الذين صوتوا له بعد أن توقعت سي إن إن أنه سيفوز ، قائلاً: "لم أتوقع أبدًا أننا سنحول هذه المقاطعات الحمراء إلى اللون الأزرق. لكننا فعلنا ما نحتاج إلى القيام به".

وفي اوهايو، فضل الناخبون من الأسر النقابية في ولاية أوهايو مرشح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ جي دي فانس على منافسه الديمقراطي ، النائب تيم رايان ، مما ساعد الجمهوري على الفوز بالمقعد المفتوح ، وفقًا للنتائج المبكرة لاستطلاع آراء الناخبين في أوهايو الذي أجرته شبكة سي إن إن

وأعيد انتخاب حاكم ميشيجان جريتشين ويتمير بعد ان هزمت ويتمر منافسه الجمهوري تيودور ديكسون في واحدة من أهم ولايات المعارك السياسية في البلاد ، وفازت ويتمر بولاية ثانية بعد حملة ركزت بشكل كبير على دعمها لحقوق الإجهاض في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد وايد.

اتجه الملايين من الأمريكيين الى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على الكونجرس وربما سيكون لها دور في إصلاح رئاسة جو بايدن بعد عامين في المنصب.

وفقًا لمتوسطات الاستطلاعات الأخيرة، من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بعدد كافٍ من المقاعد في مجلس النواب لاستعادة السيطرة على مجلس النواب بالكونجرس - والتي سيستخدمونها لإحباط أجندة بايدن وبدء التحقيقات في إدارته، لكن توازن القوى في مجلس الشيوخ سيعتمد على نتيجة السباقات التي كانت متقاربة في المرحلة الأخيرة من الحملة.