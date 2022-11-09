خريجو جامعة قناة السويس ينضمون لحاضنات أعمال الهندسة والذكاء الاصطناعى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على حرص الجامعة على دعم الطاقات الشبابية وتعزيز وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لعرض منتجاتهم والتسويق لمشروعاتهم وأفكارهم والالتقاء مع كبار الشركات والمستثمرين بما يتيح لهم فرص أكبر للنمو والتوسع.

ومن جانبة أستقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مجموعه من خريجي مكتب الابداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة،مقدماً لهم التهنئة لإلتحاقهم بحاضنات الأعمال المختلفة في مجال الهندسة وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والـsoftware.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ضرورة الشراكة مع الحاضنات المختلفه بقطاعات صناعية متخصصة وتطبيقات تكنولوجية في مجالات محددة،من أجل المساعدة في نشر ثقافة التنمية المستدامة وخلق أجيال جديدة من رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر التي تعمل على دعم المجتمع والاقتصاد المصري بمنتجات جديدة وأفكار مبتكرة.

وأكدت الدكتورة ماجدة إبراهيم مدير مكاتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة انه لدينا مجموعة من الأفكار والإبتكارات الشبابية فى طريقهم لتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة قادرة على الصمود في ظل الظروف التي تحكم السوق المحلي والإقليمي.

وأشارت الدكتورة أفنان بركات مسئول تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو إلى ان الجامعة قدمت سته مشروعات للإشتراك في الحاضنات المختلفة وتم قبول أربع مجموعات منهم.