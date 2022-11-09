خالد فودة يتابع اللمسات الأخيرة بالحديقة المركزية استعدادا لافتتاحها غدا

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،اليوم الاربعاء،اللمسات الأخيرة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ.

أوضح المحافظ إن الحديقة المركزية تم تنفيذها على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".



وأكد فودة أن الحديقة المركزية تُعد المتنفس الرئيسي بمدينة شرم الشيخ، حيث تحتوي على مسارات للمشاة بطول حوالي 2500م، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية،إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، كما تحتوى على مول تجاري، ومجمع للبنوك، ومجمع المطاعم المتنوعة، إضافة إلى وجود بحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحديقة مخصصة للأطفال، وتصل مساحة المناطق الخضراء، داخل الحديقة المركزية إلى 25 فدانا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر،مضيفا الى وجود مركز شركة "شنايدر اليكتريك" للاستدامة بالحديقة،وشاحنات المحمول التي تعمل بالطاقة الشمسية والـ "واي فاي" بالحديقة المركزية، ومول تجاري ومجمع البنوك ، مؤكدا علي انه سيتم افتتاحها غدا الخميس بحضور الوزراء المعنيين، تزامنا مع فعاليات مؤتمر تغير المناخ.

رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام،واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مفوض المحافظ لشؤون المحلييات،وممثلي الجهات والشركات المنفذة.



اللمسات الاخيرة بالحديقة المركزية



اللمسات الاخيرة بالحديقة المركزية



اللمسات الاخيرة بالحديقة المركزية



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جولة المحافظ



جولة المحافظ