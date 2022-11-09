حياة كريمة تعقد جلسة حوار مجتمعى لمواطنى قرية اللاهون بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقدت مؤسسة حياة كريمة، بمحافظة الفيوم، جلسة حوار مجتمعي، مع أهالي قرية اللاهون بمركز الفيوم، وذلك بقاعة المؤتمرات، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

حضر الجلسة الدكتور عماد عادل عبد العاطى المدير التنفيذي لمقر المؤسسة بالفيوم و الدكتور عصام محمد منسق المؤسسة بالفيوم و 100 مواطن من ممثلي قري مركز الفيوم المستهدف بالحوار المجتمعي اليوم.

بدأت الفعالية بكلمة أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة الفيوم والذي تحدث عن الجهود التي تتم للتنسيق بين كافة الجهات لتحديد احتياجات أهالى المركز ومتطلباتهم من المشروعات التي سيتم إدراجها كأولويات خلال المرحلة الثانية من مشروعات حياة كرينة التي تنفذ بمحافظة الفيوم.

وقام الدكتور عماد عادل المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة، وما يتم من مراقبة المشروعات، بعد التنفيذ والخدمات، التي تقدمها المبادرة، ومدي حرص للمبادرة علي دعم مبدأ (الاستدامة)، وعرض إمكانات التطوع بالمؤسسة ، كما عرض المخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة في مجال الصحة والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والاطفاء وانشاء المجمعات التجارية والأسواق.

وتم تناول الموضوعات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة لتوضيح المجهود المبذول خلال المرحلة الأولي وشرح المكونات الأساسية للخطة المقترحة بالمرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف مركزي الفيوم و طامية.

وفي نهاية الجلسة تم الاستماع مقترحات ورغبات الأهالي بقري مركز الفيوم (هوارة عدلان - العامرية - المندرة - بني صالح - أبو السعود - الحادقة - هوارة المقطع - اللاهون - دسيا) تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقا لكل مشروع.



حياة كريمة تعقد جلسة حوار مجتمعي لمواطني قرية اللاهون بالفيوم