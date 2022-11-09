حقوقيون يرفعون عريضة للأمم المتحدة لرفض ممارسات منظمات ومجموعات باختطاف COP 27

كتب أحمد جمعة

وجه عدد من النشطاء والحقوقيين، الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول ما تقوم به بعض المجموعات والمنظمات الدولية التى تسعى إلى القفز على مؤتمر المناخ "كوب 27"، والنأي به بعيدًا عن أهدافه الحقيقية، وتوظيفه لخدمة أهداف ليس لها أي علاقة بقضايا البيئة أو مخاطر التغير المناخي أو القواعد والتقاليد الخاصة بالمؤتمرات الدولية.

وأكد الحقوقيون في العريضة التي وقع عليها آلاف أن مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري تشهد انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي عملت مصر بجهد كبير بعد النسخة 26 في جلاسكو، بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنظيمه وخروجه بأفضل صورة ليجمع كل القادة والفاعلين في العالم من المعنيين بالحفاظ على البيئة في مكان واحد؛ لبحث التحديات الكبيرة التي يواجهها كوكبنا.

وأشاروا إلى أنه بعد انطلاق المؤتمر بـ 48 ساعة فوجئ الموقعون على هذا البيان أن بعض المجموعات والمنظمات الدولية التى تسعى إلى القفز على مؤتمر "كوب 27"، والنأي به بعيدًا عن أهدافه الحقيقية، وتوظيفه لخدمة أهداف ليس لها أي علاقة بقضايا البيئة أو مخاطر التغير المناخي أو القواعد والتقاليد الخاصة بالمؤتمرات الدولية.

وطالب الموقعون على البيان من الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري بما لدى الأمم المتحدة من سلطات وقرارات على مسار الفعاليات والجلسات في المؤتمر؛ لإعادة المؤتمر إلى مساره الصحيح الذي هو معني بالبحث عن خلق أكبر مساحة من التوافق الدولي لحماية البيئة والمناخ.

وفيما يلى نص العريضة..

https://www.change.org/p/a-call-to-the-secretary-general-of-the-united-nations-to-stop-the-misuse-of-cop27?signed=true