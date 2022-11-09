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جي بى أوتو: نادر غبور يتولى إدارة الشركة لحين اختيار رئيس مجلس إدارة جديد

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:17 م
جي بى أوتو: نادر غبور يتولى إدارة الشركة لحين اختيار رئيس مجلس إدارة جديد البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم شركة جي بي أوتو، بداية من الساعة 2.15 من تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان الشركة وفاة الدكتور رءوف غبور رئيس مجلس الإدارة، على أن يتولى ابنه نادر تسيير أعمال الشركة لحين اختيار رئيس لمجلس الإدارة.
 
وكانت شركة جي بي أوتو، قد نشرت أمس إفصاح أعلنت فيه بيع المساهم رءوف كمال حنا غبور عدد 7.3 مليون سهم بسعر 4.22 جنيه بقيمة إجمالية 30.8 مليون جنيه ليتخارج من الشركة بعد بيع نسبة 0.673% من أسهم الشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

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