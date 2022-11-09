جنايات بورسعيد تنظر قضية محاكمة صاحب شركة استورد مواد مفرقعة

بورسعيد - محمد عزام

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، السيت القادم، جلسات قضية محاكمة صاحب أحدى شركات الاستيراد والتصدير لاتهامه باستيراد مواد مفرقعة من دولة الصين.

وتعود القضية رقم 49 لسنة 2019 جنايات أ.د.ط الميناء، والمقيدة برقم 1068 لسنة 2019 كلي بورسعيد، والمقيدة برقم 279 لسنة 2019 جنايات أمن دولة، وكذلك برقم 176 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ كلي، إلى اتهام المدعو "ا.ب.ا" في 4 مايو عام 2017، ويعمل صاحب احدى شركات الاستيراد والتصدير، باستيراد مواد مفرقعة عبارة عن عبواب تحتوي على مخاليط من الألعاب النارية وكلورات البوتاسيوم، ومفرقعات الكلورات، والبارود الأسود، وذلك داخل حاويتين قادمتين من دولة الصين إلى ميناء بورسعيد، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك بعد سماع أقوال الشهود والإطلاع على أدلة الثبوت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.