وذكر المتحدث الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطنى فى تونس- فى بيان له اليوم الأربعاء، أن وحدات المنطقة البحرية ببنزرت تمكنت أول أمس من نجدة وإنقاذ ستة مهاجرين تونسيين إثر تعرض مركبهم للغرق بسواحل رأس إنجلة وعلى متنه 16 مهاجرا، مضيفا أن وحدات المنطقة البحرية ببنزرت قامت بحملة تمشيط كبرى برا وبحرا بمشاركة زورقين عسكريين وطائرة عسكرية، لتتمكن من انتشال جثتين جديدتين .

وأضاف المتحدث أن الجثتين لشابين يبلغان من العمر 26 و 30 عاما، حيث تم إيداع الجثتين بالمستشفى الجامعي ببنزرت على ذمة الطب الشرعي، مشيرا إلى أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري ببنزرت تمكنت أيضا من ضبط شخصين تبين أنهما ضمن مجموعة المهاجرين، وتمكنا من الخروج إلى اليابسة، فيما تجرى عمليات البحث عن باقي المفقودين حتى الآن .