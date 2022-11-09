توزيع 80 طن أرز بالمنصورة وطلخا وأجا والسنبلاوين وبلقاس بـ 12جنيها للكيلو

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي التعاون المستمر مع وزارة التموين لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بالاسعار المناسبة، مشيرا إلى أنه تم امس توزيع 80 طن أرز معبأ بمراكز ومدن المنصورة وطلخا واجا والسنبلاوين وبلقاس.

جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، مشيرا إلى أنه يتم البيع بسعر الكيلو 12 جنيها.

واشار "محافظ الدقهلية" لاستمرار جهود اجهزة المحافظة في اتخاذ كافة الاجراءات التي تستهدف رفع المعاناه عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الاسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب باقوات المواطنين بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة وذلك للتيسير على المواطنين و فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق .