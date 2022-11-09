تواصل أعمال رصف شوارع وتطوير عشوائيات وفتح مسارات مغلقة داخل مدينة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش بشمال سيناء، أعمال رصف شوارع وتطوير فى مناطق عشوائية، وفتح مسارات مغلقة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه تجرى أعمال رصف الشارع الواصل ما بين حى أبو صقل وحى الضاحية فى إطار تنفيذ خطة أعمال تطوير العشوائيات، وتشمل الأعمال فى منطقة خدمات عاطف السادات خلف الموقف الجديد حفر وتركيب كابلات خدمات، ورفع التعديات على الشوارع العامة، وتنفيذ حملة تجريد وكنس الشارع من الرمال بحى أبو صقل بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة.

كما قامت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش بإنشاء مطبات صناعية بمنطقة خدمات الصفا نهاية شارع على بن أبى طالب، استجابة لشكاوى واردة من أهالى المنطقة، والانتهاء من صيانة وتغيير 4 كشافات بمحيط مسجد ذو النورين، وصيانة باقى الكشافات بالمنطقة.

وترأس أسامة احمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش حملة فتح الشوارع الفرعية وإزالة الرمال بشارع أسيوط، وميدان العتلاوى، والدفع بفريق عمل من شركة النظافة مدعومة بالمعدات والأفراد لإزالة كافة تراكمات القمامة والحفر والرمال المتحركة بالشارع، ورفع مخلفات وتطهير مقالب القمامة بمنطقة خدمات عاطف السادات شرق مدينة العريش، ومحيط المدارس والمصالح الحكومية.



ازاحة الرمال وفتح شوارع



اصلاح شبكات اناره



اصلاح مسارات طرق



انشاء مطبات



رصف شوارع بالعريش



رفع الرمال من شوارع بمدينة العريش



رفع مخلفات