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تفريغ 3500 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:14 م
تفريغ 3500 طن رخام بميناء غرب بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة، حيث استقبل الميناء السفينة LADY ARZU القادمة من ايطاليا.

ترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 99 متراً بغاطس 6.5 متر وتصل الحمولة الكلية للسفينة 2236 طنا، حيث تتم عمليات التفريغ 3500 طن رخام وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.
 
وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات التفريغ   على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.


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