تفاصيل حادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين بطريق أسيوط الصحراوي

الفيوم رباب الجالى

وقع مساء أمس حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وأسفر عن وفاة 6 مواطنين، وإصابة 10 آخرين جميعهم من بني سويف باستثناء حالة من القليوبية.

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي بالفيوم لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفيما يتعلق بالمتوفين منهم 4 توفوا أثناء الحادث تم نقل جثثهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طامية، وجثتين توفيا أثناء نقلهما للمستشفى الجامعى.