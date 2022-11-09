تفاصيل حادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين بطريق أسيوط الصحراوي

وقع مساء أمس حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وأسفر عن وفاة 6 مواطنين، وإصابة 10 آخرين جميعهم من بني سويف باستثناء حالة من القليوبية.
تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي بالفيوم لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفيما يتعلق بالمتوفين منهم 4 توفوا أثناء الحادث تم نقل جثثهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طامية، وجثتين توفيا أثناء نقلهما للمستشفى الجامعى.
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام محطة بنزين طهطا، باتجاه أسيوط، وأسفر الحادث عن مصرع 6 وإصابة 10، وتم نقل الجثتين والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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