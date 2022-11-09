تفاصيل انهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية.. انتشال جثة شاب وتحطم 3 سيارات وإنقاذ أسرة

الإسكندرية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية من انتشال جثمان شخص عالق تحت الأنقاض، أسفل عقار الدخيلة المنهار، وإنقاذ أسرة كاملة قبل انهيار العقار عليهم، كما تسبب الانهيار فى تحطم 3 سيارات تصادف وجودها أسفل العقار المنهار والكائن بمنطقة الدخيلة غرب.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الدخيلة يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق غرب الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث، وتمكنت جهود قوات الحماية المدنية من استخراج شخص عالق تحت الأنقاض شاب يدعى "محمد .ف".

بالفحص تبين أن سكان العقار تركوه قبل انهياره بدقائق معدودة باستثناء شخص مفقود تم استخراج جثمانه فيما بعد، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.