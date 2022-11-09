"تعليم دمياط" تستعد لامتحانات الترم الأول لطلاب الإعدادية

دمياط معتز الشربيني

بدأت مديرية التربية والتعليم بدمياط استعداداتها قبيل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وعقد اليوم "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بموجهي عموم المواد ومديري شئون الطلبة والمطبعة السرية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ، جاء ذلك لوضع ألية سير العملية الإمتحانية بصفة عامة وللشهادة الإعدادية بصفة خاصة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023

وناقش "وكيل الوزارة" آلية تكليفات موجهي عموم المواد لوضع الامتحانات، مؤكدا على وضعها في مستوى الطالب المتوسط، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وفق القواعد والتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، بالإضافة إلى تكليفات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ووضع شروط معينة لاختيارهم بشفافية لضمان نزاهة العملية الإمتحانية، مؤكدا عدم قبول اية اعتذارات عن أداء التكليفات.

وأكد "وكيل الوزارة" أنه لا تراخي أثناء امتحانات هذا العام وجميع المنظومة التعليمية بالمحافظة ستعمل علي تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب وضمان حسن سير العملية الإمتحانية للشهادة الإعدادية والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجراءها بسهولة ويسر ووفق إجراءات أمنية ووقائية وضعتها مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالإضافة إلى عمل مركز توزيع أسئلة رئيسي علي مستوى المحافظة يتم من خلاله توزيع أسئلة الامتحان بشكل يومي علي لجان الامتحانات.