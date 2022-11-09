تعليم بورسعيد: اتحاد الطلاب محاكاة مصغرة لمجالس الدولة النيابية

بورسعيد ـ محمد فرج

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، وفد المكتب التنفيذى لاتحاد طالبات مدرسة بورسعيد الإعدادية بحضور رانيا أحمد السيد مديرة المدرسة وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

ورحبت وكيل الوزارة بالحضور، مشيرة إلى أن اتحاد الطلاب والمكاتب التنفيذية هى إحدى أقصر الطرق لتوعية الجيل الصاعد، وتعويدهم تحمل المسئولية، والعمل كفريق واحد وتنمية روح التعاون بينهم.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن اتحاد الطلاب هو محاكاة مصغرة لمجالس الدولة النيابية وتدرب الطلاب على حل مشكلاتهم بأنفسهم واكتساب خبرات جديدة والاستفادة منها فى حياتهم العملية، مما يسهم بشكل مباشر فى تشكيل شخصية المواطن وفقا لرؤية مصر 2030.

وقدمت الطالبات أعضاء المكتب التنفيذي للدكتورة هالة عبد السلام باقة من الزهور باسمهم واسم جميع طالبات المدرسة بالإضافة إلى هدية تذكارية عبارة عن عمل فني يدوي مقدم منهم نيابة عن طالبات المدرسة.



اتحاد الطلاب مع وكيل وزارة تعليم بورسعيد



هالة عبد السلام وسط اتحاد طلاب بورسعيد الإعدادية