تعرف على إجراءات محافظة بنى سويف لتوصيل المرافق الداخلية لمنطقة ورش الحرفيين

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، لمحافظة بنى سويف هانى اجتماعاً،بشأن الإجراءات والخطوات المطلوبة لتوصيل المرافق الداخلية لمنطقة ورش الحرفيين بمنطقة بياض العرب الصناعية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف.

حضرالاجتماع: هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب، أحمد إبراهيم مدير منطقة الحرفيين، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، المهندس محمدعبد الشافي رئيس فرع شركة مياه الشرب، المهندس بهاء محروس رئيس هندسة كهرباء شرق النيل، المهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، محمد عبد اللطيف مدير التخطيط، محمد سيد مدير الشؤون القانونية، المهندس بلال مجاهد مدير إدارة السيارات بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع أشار السكرتير العام المساعد إلى أهمية وسرعة تنفيذ توجيهات المحافظ "خلال زيارته للمنطقة منذ أيام قليلة" ، بشأن تضافر جميع الجهود لسرعة تشغيل الورش بالمنطقة ، المقامة على مساحة 60 ألف مترا، لتضم 273 ورشة بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين ( 48م، 150م، 300م, 600م)التي تم تخطيطها وانشاء البنية التحتية للمرافق والطرق بتكلفة تقديرية 12مليون جنيهاً ، ضمن خطة الحكومة التي تنفذها في مجال توفير فرص عمل أمام الشباب من خلال: التوسع في إنشاء مجمعات صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والورش الحرفية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مسؤولى الوحدة القروية ببياض العرب وشركة المياه ومنطقة الحرفيين والإدارة الهندسية وعضو من التفتيش المالي والإداري بالوحدة ، والتي تم تكليفها بالقيام بمعاينة على الطبيعة والمراجعة لوصلات مياه الشرب والصرف الصحى والعمل على تلافي الملاحظات، مع إخطار قطاع الكهرباء بالقدرة الكهربائية المطلوبة لكل ورشة "على حدة" عند تقديم طلب الحصول على العدادات الكهربائية ، خاصة مع استعداد الشركة للتركيب بعد استيفاء الطلبات اللازمة.

كما وجه السكرتير المساعد مسؤولى إدارة السيارات بالديوان العام، بمعاينة المنطقة لتحديد كمية الصخور المطلوب إزالتها وعمل مقايسة لإزالة الصخور لكل قطعة على حدة بعد قيام صاحب القطعة بالتقدم بالطلب على أن يتم البدء الفعلي في التنفيذ لرفع مخلفات الصخور بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.