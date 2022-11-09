تعرف على أماكن محطات الأتوبيس الترددى على دائرى المريوطية

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى وذلك بالتزامن مع توسعة الدائرى، ومن بين المحطات الجارى تنفيذها يتم تنفيذ محطات أعلى وصلة المريوطية المارة بمحافظة الجيزة.

وكشف المهندس كامل الوزير وزير النقل أماكن إنشاء محطات الأتوبيس الترددى السريع على وصلة المريوطية، موضحاً أنه جارى إنشاء محطات بتقاطعات وصلة المريوطية مع شوارع فيصل والهرم وترسا، كما سيتم ربطها بهذة الشوارع من خلال سلالم متحركة تصعد بالركاب لأعلى الطريق والعكس.

جدير بالذكر أنه يتم إنشاء محطات الأتوبيس الترددى بطول الطريق الدائرى وهى "محطة المشير طنطاوى - محطة كايرو فستيفال سيتى - محطة أكاديمية الشرطة - محطة طريق السويس - محطة عدلي منصور - محطة موقف العاشر من رمضان - محطة غرب الرشاح - محطة التروللي - محطة مؤسسة الزكاة- محطة مصرف بلبيس - محطة عزبة الجزيرة - محطة المرج - محطة رشاح والخصوص - محطة مسطرد - محطة متولي الشعراوي - محطة العصار - محطة منطي - محطة إسكندرية الزراعي - محطة بسوس - محطة بسوس القناطر - محطة الوراق - محطة تحيا مصر - محطة مترو إمبابة - محطة بشتيل - محطة أحمد عرابي - محطة أرض اللواء - محطة محور 26 يوليو - محطة المعتمدية - محطة زنين - محطة صفط اللبن - محطة منشية البكاري - محطة النور - محطة مسجد المدينة - محطة فيصل - محطة الهرم - محطة ترسة - محطة مصر للطيران - محطة الطالبية - محطة المنيب - محطة البحر الأعظم - محطة الزهراء - محطة العزبة - محطة محور الحضارة - محطة الجزائر - محطة الأوتوستراد - محطة الهضبة الوسطى - محطة سيتي سنتر المعادي - محطة الصيد - محطة البروان - محطة محور الشهيد - محطة مدخل التجمع.