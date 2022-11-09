"تضامن الإسكندرية" تعلن تقديم مساعدة لأسرة المتوفى بعقار الدخيلة المنهار

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، العمل على تقديم المساعدة أسرة المتوفى الوحيد فى عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية.

وتبين بالمعاينة والحصر، أن العقار مكون من أرضى وثلاثة أدوار7 شقق ومخزن والعقار خالى من السكان، ماعدا مواطن واحد خرج جثة من تحت الأنقاض يدعى محمد محمد فايز 27 سنة، تم نقله الى مشرحة مستشفى العجمى والعقارصادر له قرار ترميم رقم 538 وقد تم إخلاء للسكان من حى العجمي.





كانت مديرية التضامن الاجتماعى قد تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط منزل وأشخاص محتجزة بمنطقة الدخيلة، شارع عثمان ابن عفان، وتم إرسال فريق الإغاثة بناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية حيث تم توجيه مريم رفعت مسؤل الإغاثة بالمديرية لإدارة العجمي.



العقار المنهار (1)



العقار المنهار (2)



العقار المنهار (3)







