تشغيل العيادات الخارجية المميزة بمستشفى العريش العام فترة مسائية

شمال سيناء - محمد حسين

أصدر وزير الصحة قرارا بتشغيل العيادات الخارجية المميزة بمستشفى العريش العام خلال الفترة المسائية، حيث أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان، أنه سيتم تشغيل العيادات اعتبارا من يوم 12 نوفمبر الجارى، وذلك للحالات المرضية ومنعا للزحام.

وأكد الدكتور أحمد منصور عبد الفتاح مدير مستشفى العريش العام على تحديد قيمة الكشف بالعيادات المسائية للاستشارى بمبلغ 45 جنيها، ولعيادة الأخصائى ومساعد الأخصائى بمبلغ 25 جنيها، وعمل جدول للعيادات المسائية، وتم تخصيص أيام الأحد والأربعاء والخميس للجراحة، أيام السبت والإثنين والأربعاء للجهاز الهضمى، أيام الأحد والثلاثاء والخميس للأطفال، أيام السبت والإثنين والأربعاء للنساء، أيام السبت والثلاثاء والخميس للرمد، يومى الأحد والخميس للأنف والأذن يوم الأربعاء لجراحة المخ والأعصاب، ويوميا للعظام والجلدية والأشعة التليفزيونية والمعامل والأشعة.