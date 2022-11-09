ترامب عن اقتراب الجمهورين من حسم "التجديد النصفى": لو فازوا فهو بفضلى

كتبت: نهال أبو السعود

توقع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سيطرة الحزب الجمهورى على الكونجرس بعد انتخابات التجديد النصفى.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم لو فازوا سأحصل على كل الفضل، لكن لو خسروا، لا ينبغى أن يوجه لى أى لوم"وأضاف "عادة ما يحدث هو أنه لو فازوا لا أحصل على أى إشادة، بينما سيلقون على بكل اللوم والمسؤولية لو خسروا، وأنا مستعد لكل شيء".

لكن ترامب، الذى أعرب أكثر من مرة عن تفكيره فى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، انتقد حاكم ولاية فلوريدا، رون دى سانتيس، المرشح المحتمل لمواجهته فى الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري.

وقال ترامب إن تأييده لدى سانتيس، كان هو العامل الحاسم لفوزه فى انتخابات الولاية عام 2019، وقال ترامب "لقد كنت أظن أنه سيكون أكثر امتنانا، لكنه أمر يعود إليه".

وتشير التوقعات إلى أن الحزب الجمهورى سيتمكن من الحصول على أغلبية فى مجلس النواب ويشتعل السباق من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ، ويتركز على عدد من المقاعد الرئيسية فى ولايات، منها جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا ونيفادا، وهى المنافسة التى يصعب الجزم بهوية الفائز بها لتقارب عدد الأصوات بين المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين.

من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية فى مجلس النواب، مع انعقاد الكونغرس فى دورته الجديدة بداية العام المقبل، وفى كل حال، ستكون أى أغلبية تضمن للجمهوريين السيطرة على مجلس النواب كافية لإغلاق الباب أمام تنفيذ سياسات إدارة بايدن وأجندته التشريعية، وخلق معارضة فى الكونجرس لم يجربها بايدن حتى الآن.