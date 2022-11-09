تحصين 31 ألف رأس لمواجهة طاعون المجترات الصغيرة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 31 ألف و294 رأساً بواقع (29 ألف و451 من الأغنام + 1843 من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة فى 4 أكتوبر الماضى إلى 7 الشهر الجارى، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وكان المحافظ "د. محمد هاني غنيم" قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

تجدر الإشارة إلى أن طاعون المجترات الصغيرة ،مرض فيروسي يصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصبية، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى المصابة وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب، من خلال الإفرازات المخاطية العينية والدموع والافرازات، كما يمكن أيضا لهذه الافرازات أن تنتقل عبر المياه وأوعية الطعام.