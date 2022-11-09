اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحرير 11 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم الأرز

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:22 ص
تحرير 11 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم الأرز توريد الأرز
البحيرة - فريق محافظات

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة،الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية للتأكيد على توريد الأرز المحلى للموسم الحالى لتجنب المسائلة القانونية.
 
وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر بتنفيذ حملة تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز دمنهور .
 
أسفرت  تلك الحملة عن تحرير 11 إنذار ضد أصحاب حيازات لم يقوموا بتوريد 70 طن أرز لشون المحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وتأتى هذه الحملات فى  إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية للتأكيد عليهم بتوريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المسائلة القانونية.
 
 
 

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