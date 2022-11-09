تحرير 11 ألفا و160 عقد تقنين أراضٍ بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولى مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضى قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعى اليد بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم فى إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه قدم العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، عرضا تفصيليا للموقف الحالى لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير 11 ألفا و160 عقدا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (1466) عقدا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و658 طلبا منها عدد 14 ألفا و173 طلبا صالحا للتقنين، وعدد 3485 طلبا غير صالح للتقنين، حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كل الطلبات المتبقية.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للكتاب الدورى (241) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.