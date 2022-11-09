بيان من سفارة مصر باليونان لأسر ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية بأثينا

كتب أحمد جمعة

صرح السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، أن السفارة واصلت اتصالاتها مع السلطات المصرية المعنية طوال الأيام الماضية لتسهيل واستثناء أهالي ضحايا المركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق أمام السواحل اليونانية الأسبوع الماضي، لتمكينهم من سرعة إجراء تحليل الـ DNA الذي طالبت به السلطات اليونانية، حتى يتسني مطابقة الجثامين والتعرف عليها، واستصدار موافقة السلطات اليونانية على نقل الجثامين إلى ذويهم في مصر.

وأضاف أن الجهات المعنية في مصر أكدت بأن أهالي الضحايا (الأب والأم) يمكنهم التوجه اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، لمصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، بجوار سور مجرى العيون لعمل تحليل الـ DNA، وأن مصلحة الطب الشرعي ستوافي السفارة المصرية في أثينا مباشرة بنتائج التحاليل تباعاً فور اعتمادها، حتي يتسنى إبلاغها للسلطات اليونانية وبدء الإفراج الفوري عن الجثامين ونقلها إلى مصر.

واتصالاً بما سبق، تود السفارة التأكيد على مواصلة متابعتها اليومية لكافة الإجراءات اللازمة مع الجانب اليوناني الذي أكد استعداده التام للتعاون مع السفارة في هذا الشأن، وذلك لشحن الجثامين التي سيتم التأكد من هويتها، وكذلك تسهيل كافة الاجراءات اللازمة.

وتتقدم السفارة المصرية مجدداً بخالص التعازي والمواساة في وفاة وفقدان أبناء مصر الكرام في هذا الحادث الأليم، معربة عن تقديرها وامتنانها لكافة الجهود المخلصة لأبناء الجالية المصرية في اليونان وخارجها طوال الفترة الماضية بما برهن بوضوح على ما يتحلي به الشعب المصري من شهامة وانسانية.