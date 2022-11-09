بدلا من جراحة القلب المفتوح..تقنية جديدة للفتيات بفتحة صغيرة تحت الثدي

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد الكرداني أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، إن تغيير الصمام الميترالي بالجرح المحدود فى السيدات تحت الثدى تعد تقنية جديدة مخصصة للفتيات صغيرات السن، حتى لا يظهر شكل فتحة الصدر عند إجراء عمليات القلب المفتوح.

وقال، خلال انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية لجراحة القلب الذى يعقد حاليا بالقاهرة، بالتعاون مع جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إن هذه التقنية يمكن استعمالها عند تغيير الصمام الميترالي، حتى لا يظهر شكل الجرح، وتستخدم التقنية فى جامعة عين شمس، باستخدام غرز مخصوصة، وعمل فتح جراحى محدود بدلا من قص القفص الصدرى، موضحا أن الفتحة تكون تحت الثدى، والآلات المستخدمة أصبحت حديثة حيث يتم استعمال الكلبسات على الصمام بدلا من الربط، ويتم استعمال الشريان والوريد بالفخذ لإخال الكانيولات فى بدلا من الصدر.

وأوضح أن هذه التقنية أفضل للسيدات بالذات البنات اللاتى لديهن ثقب بالقلب، بحيث لا يحتجن إلى عمليات أخرى، أوعند وجود ثقب بين البطينين أو الأذينين، حيث يكون الجرح بسيط، ميشيرا الى انها الافضل فى الفتيات صغيرات السن البنات، مؤكدا انه بالنسبة لكبار السن فان خطورة العملية أقل بالجرح العادى.

وأوضح، إن هناك جلستين عن استخدام الروبوت فى مجال جراحات القلب، موضحا، إن هناك تقدما كبيرا فى مجال الروبوت، وأصبح يستخدم فى سفن الفضاء، وأصبح له تأثير فى الطب، ويستخدم حاليا فى مجال جراحات القلب، ولكن عيب استخدام جراحات الروبوت بأنها بطيئة ومكلفة جدا وتحتاج لتدريب، ولكن من مميزاتها أنها تتفادى اهتزاز يد الجراح، كما يتميز بالدقة.

وكشف أن جامعة عين شمس بدأت فى جراحات المسالك والجراحات العامة باستخدام الروبوت، وبالتدريج سيصل إلى جراحات القلب، وهناك تدريب على جراحات الروبوت بجامعة عين شمس، وطبعا يتم سفرهم إلى الخارج وهى مكلفة جدا.

يذكر، أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور محمد الفقى رئيس المؤتمر ورئيس قسم القلب بمعهد ناصر، وتم تكريم الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق.