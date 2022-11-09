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بايدن سيؤكد فى رسالته أمام Cop27 عدم تراجع جهود أمريكا لمكافحة تغير المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:59 م
بايدن سيؤكد فى رسالته أمام Cop27 عدم تراجع جهود أمريكا لمكافحة تغير المناخ بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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يحمل الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال مشاركته فى محادثات المناخ فى شرم الشيخ هذا الأسبوع رسالة مفادها أن العمل الأمريكى التاريخى لمكافحة تغير المناخ لن يسير فى الاتجاه المعاكس، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال كبار مسؤولي المناخ الحاليين والسابقين فى إدارة بايدن إن الغالبية العظمى من حزمة الإنفاق على المناخ والرعاية الصحية في الصيف والمليئة بالحوافز البالغة 375 مليار دولار -وهو إلى حد بعيد أكبر قانون أقره الكونجرس لمكافحة الاحتباس الحراري- تمت صياغتها بطريقة تجعل من الصعب على أى كونجرس مستقبلي يسيطر عليه الجمهوريون أن يقوم بتغييرها .

كما يتفق الخبراء خارج إدارة بايدن على ذلك، لكنهم يقولون إن أجزاء أخرى من أجندة المناخ الخاصة ببايدن يمكن أن تتعطل من جانب أي كونجرس جمهوري مستقبلي .

ووفقا لأسوشيتيد برس، ساعدت الإدارات الديمقراطية الأمريكية مرتين في تاريخ مفاوضات المناخ التي استمرت 30 عاما، في صياغة اتفاقيات دولية، ولكن عندما خسر الديمقراطيون البيت الأبيض، انسحب من خلفهم من الجمهوريين من هذه الاتفاقيات.

وبعد عقود من الوعود الأمريكية في القمم المناخية السابقة ولكن مع القليل من الإجراءات من جانب الكونجرس، أصبح لدى الولايات المتحدة لأول مرة تشريعات فعلية تستند إليها، إذ جرى الموافقة على قانون حول المناخ والصحة دون تصويت جمهوري واحد ، مما دفع بعض أنصار القانون إلى القلق من أنه قد لا يصمد أمام هجمات الحزب الجمهوري إذا سيطر الجمهوريون على مجلسي النواب أو الشيوخ.

ثم جرت انتخابات التجديد النصفي أمس الثلاثاء ، مع منافسة للسيطرة على الكونجرس. ولا تزال النتائج غير معروفة تماما، لكن الديمقراطيين أظهروا قوة مدهشة.

وفي حال إحكام الجمهوريين سيطرتهم على الكونجرس، فلن يتمتعوا بأغلبية تتمتع بحق النقض، وحتى إذا تولى الجمهوريون البيت الأبيض في السنوات القليلة المقبلة ، فإن الإعفاءات الضريبية ستكون في مكانها وتحفز الصناعة، وفقا لسامانثا جروس، رئيسة دراسات المناخ والطاقة في معهد بروكينجز المركزي.

ومن المقرر وصول بايدن إلى شرم الشيخ بعد غد الجمعة للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27).

وقال مبعوث بايدن الخاص للمناخ جون كيري: "معظم ما نقوم به لا يمكن أن يغيره أي شخص آخر يأتي إلى واشنطن لأن معظم ما نقوم به هو في القطاع الخاص. لقد اتخذ السوق قراره بفعل ما نحتاج إلى القيام به ".

وثمة احتمالات أن يدفع الجمهوريون من أجل زيادة كبيرة في الإشراف على سياسات إدارة بايدن ، بما في ذلك الحوافز للمركبات الكهربائية والقروض لمشاريع الطاقة النظيفة مثل مصنعي البطاريات ومزارع الرياح والطاقة الشمسية وإنتاج "الهيدروجين النظيف".

ويدعم الجمهوريون العديد من الإعفاءات الضريبية المعتمدة بموجب قانون المناخ. غير أنهم يشكون من أن بايدن يتحرك بسرعة كبيرة لاستبدال السيارات التي تعمل بالغاز بمركبات كهربائية ويقولون إنه لم يفعل ما يكفي لمواجهة تأثير الصين في سلسلة توريد الطاقة المتجددة.


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