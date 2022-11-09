بايدن: الإعلام توقع تقدما كبيرا للجمهوريين لكن النتائج كانت عكس ذلك

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الجمهوريون توقعوا موجة حمراء كبيرة.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له تعقيبا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، وبثته قناة القاهرة الأخبارية، أن الإعلام توقع تقدما كبيرا للجمهوريين لكن النتائج كانت عكس ذلك.

وتابع جو بايدن: الديمقراطية الأميركية تعرضت للاختبار.

وقال الرئيس الأمريكى: الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية.

وقال جو بايدن: الانتخابات جرت دون أي تدخلات.

وأضاف الرئيس الأمريكى: الانتخابات النصفية كانت يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة.