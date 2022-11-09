انتهاء عمليات رفع الأنقاض من عقار إمبابة المنهار

انتهت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة وقوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، من عمليات رفع الانقاض لعقار إمبابة المنهار، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من كبار السن "رجل وسيدتين" وأصيب 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وشكلت محافظة الجيزة لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لكشف مدى تأثرها بواقعة الانهيار.

وكان منزل مكون من دور ارضى و3 طوابق أعلاه بعزبة الصعايده بمنطقة إمبابة،وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية الى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أى أشخاص أسفل الركام من عدمه.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل فى عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمنى لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أى منازل أخرى فى أى لحظة، وجارى البحث عن أى أشخاص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.