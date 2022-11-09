انتخابات الكونجرس.. الجمهوريون يسيطرون على النواب والديمقراطيون يصعدون بـ"الشيوخ"

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات فى انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي، تقدم الجمهوريين في مجلس النواب والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وحسب إحصاءات سي إن إن، حصل الجمهوريون على 193 مقعدا في النواب مقابل 170 للديمقراطيين، وعلى 192 مقابل 164 حسب أرقام فوكس نيوز، و218 مقابل 217 حسب قناة ان بي سي، وذلك بحلول الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وسط استمرار فرز الأصوات.

وأشارت الشبكة ، إلى أن الجمهوريون يحتاجون 218 مقعدا من اصل 435 للسيطرة على النواب.

أما في مجلس الشيوخ، يضمن الديمقراطيون لأنفسهم فيه 48 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين، حسب CNN وNBC، فيما تشير توقعات Fox إلى التعادل مع 48 مقعدا لكل من الحزبين حتى الآن.

ولتأمين الأغلبية، يحتاج الجمهويون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا، بالنظر إلى أن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى انحسار مد الجمهوريين الانتخابي إلى حد ما بعد أن كانت توقعات سابقة تتحدث عن تقدمهم في كلا المجلسين، مع تقدم كبير في "النواب" بصورة خاصة.

وتشكل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أهمية بالغة ، حيث ستعكس ملامح السياسات الأمريكية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ، كما تمهد طريق أحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة والمقررة 2024.

ومساء الثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن فوز الجمهوريين سيضعف من المؤسسات الديمقراطية داخل الولايات المتحدة ، مشيراً إلى أن معركة مجلس الشيوخ ستكون صعبة للغاية.

وقال بايدن، إن أولوية الجمهوريين في الكونجرس ستكون إلغاء قانون خفض التضخم، وهذا سيزيد الأسعار.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الفوز المحتمل للجمهوريين علي الكونجرس، يرجع فضله إليه، وتابع: "أعتقد أنهم لو فازوا سأحصل على كل الفضل، لكن لو خسروا، لا ينبغى أن يوجه لى أى لوم.. عادة ما يحدث هو أنه لو فازوا لا أحصل على أى إشادة، بينما سيلقون على بكل اللوم والمسؤولية لو خسروا، وأنا مستعد لكل شيء".