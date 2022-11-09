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الهجرة تعلن بث جلسة "نحو الوصول لصفر انبعاثات كربونية" بالمنطقة الخضراء عبر صفحتها

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:48 م
الهجرة تعلن بث جلسة "نحو الوصول لصفر انبعاثات كربونية" بالمنطقة الخضراء عبر صفحتها وزيرة الهجرة مع شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون لمصريين بالخارج، عن بث فعاليات جلسة "نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية" عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في تمام الساعة 1 ظهر غدًا الخميس،  بالمنطقة الخضراء قاعة A، والتي تنظمها وزارة الهجرة ضمن جلسات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مؤتمر المناخ Cop 27، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.
 
يتحدث بالجلسة 6 من شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، وهم، "مينا حنين" باحث ومحاضر في كلية علم التحكم الآلي بالجامعة الوطنية الأسترالية، و"هشام نصر" خبير في مجال الطاقة والاستدامة، و"رامي العادلي" مدير البحث والتطوير لمجلات الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، "دينا أيمن" مديرة البرامج المصرية الأمريكية الرائدة في برامج هندسة البرمجيات في مايكروسوفت، و"نادین مصطفى" باحثة دكتوراة في جامعة إمبریال كولیدج في لندن في قسم الهندسة الكیمیائیة، و"جو وهبة" باحث جامعي مصري أمريكي في جامعة برينستون. 
 
تناقش الجلسة تقليل تأثيرات ثاني أكسيد الكربون في المصانع، والتقاطه وتخزينه، مضيفة أنه سيتم استعراض تجربة الربط بين تقنيات التحول الرقمي لمواجهة التغيرات المُناخية، وكذلك دراسة ردود الأفعال الناجمة عن تلك التغيرات، وتداعياتها على العالم، بجانب تقديم حلول مبتكرة وتطبيقها في مصر، بالإضافة إلى مناقشة مصادر الطاقة المتجددة، ومستقبلها في مصر، بجانب طرح سبل الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية من الرياح والشمس، وغيرهم من مصادر الطاقة النظيفة.

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