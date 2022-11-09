النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق فى إمبابة

كتب أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثامين ضحايا حادث انهيار عقار إمبابة، وناظرت النيابة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة.

انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة لموقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، حيث يقع في شارع على بسيوني من شارع المزارع بمنطقة عزبة الصعايدة في إمبابة بالجيزة، لمعاينة العقار، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وجاري فحص العقار ورفع الأنقاض، وبيان عما إذا كان هناك ضحايا من عدمه، والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

وتبين من الفحص المبدئي للحادث أن تصادف مرور شخصين أثناء تواجدهما بالشارع أسفل العقار لحظة انهيار مما أدى إلى إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتشل رجال الحماية المدنية ، جثة ثانية لسيدة تدعي زينب عبد القوي فرج 63 سنة، من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار، ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث أسفل الإنقاض بحثا عن أي أشخاص آخرين.

انهار منزل مكون من دور أرضى و 3 طوابق أعلاه بعزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أى أشخاص أسفل الركام من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.