النيابة تشكل لجنة هندسية لفحص عقار إمبابة المنهار وتستمع لمالكه

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة تشكيل لجنة هندسية وفنية لفحص عقار إمبابة المنهار وإعداد تقرير عن حالة العقار، وطلب ملف العقار المنهار من الحى لبيان وجود صدور قرار تنكيس من عدمه للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، ومن المقرر استدعاء النيابة مالك العقار المنهار للاستماع الى اقواله وعدد من الجيران.

فيما صرحت النيابة بدفن جثامين ضحايا حادث إنهيار عقار إمبابة ، وناظرت النيابة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة.

انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة لموقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق حيث يقع في شارع على بسيوني من شارع المزارع بمنطقة عزبة الصعايدة في إمبابة بالجيزة، لمعاينة العقار وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

انتهت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة و قوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، من عمليات رفع الانقاض لعقار إمبابة المنهار وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من كبار السن "رجل وسيدتين" وأصيب 3 أشخاص ونقلوا جميعهم الي المستشفي، وشكلت محافظة الجيزة لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لكشف مدى تأثرها بواقعة الانهيار.

وكان منزل مكون من دور ارضى و 3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايده بمنطقة إمبابة ،وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية الي موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.