النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة فتاة عثر عليها داخل مسكنها بمصر القديمة

كتب سليم على

استعجلت النيابة العامة بجنوب القاهرة مصلحة الطب الشرعى لإرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة فتاة، توفيت داخل مسكنها، لمعرفة أسباب الوفاة.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المتوفية لبيان أسباب الوفاة والوقوف على ملابساتها، وعما إذا كان توجد شبهة جنائية من عدمه، وطالبت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفاده العثور على جثة فتاة متوفية داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تدعى "ا.س.م"، 18 سنة، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة، تم التحفظ على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.