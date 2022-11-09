النيابة الإدارية تحقق فى انهيار عقار سكنى بمنطقة الدخيلة فى الإسكندرية

كتب عبد الله محمود

باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الثاني، برئاسة المستشار عادل أبو هيب، وتحت إشراف المستشار العاقل غريب - مدير مكتب فني الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة مواطن.

وتنفيذًا لتعليمات المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، انتقل فريق من السادة الأعضاء ضم كل من المستشارين محمد عبد العزيز محمود، شادي السعيد، أشرف العزب، وذلك لإجراء المعاينة لموقع العقار.

و تبين من المعاينة أن العقار المنهار كائن ٤ شارع عثمان بن عفان – الدخيلة ويتبع حي العجمى، مكون من ثلاثة أدوار بناء قديم، وصادر بشأنه قرار ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، و قرارات إخلاء للسكان دون المنقولات، وتحرر بشأنه محضر عدم تنفيذ لقرار الترميم، وتم الإخلاء لكافة السكان - دون مواطن واحد - والذي توفي نتيجة الانهيار.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص ملف العقار المنهار بالحي، و بيان كافة الإجراءات المتخذة في شأنه و مدى صحتها، و إعداد تقرير بذلك، و جار استكمال التحقيقات، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.