المشدد 6 سنوات لمتهم بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج –عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ر"36 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم زيدان بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لرئيس مباحث مركز جرجا عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى "بندقية آلية" وذخيرة فى مسكنه بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم تفتيش مسكن المتهم والقبض عليه وبحوزته بندقية الية وعدد 10 طلقات ذخيرة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.