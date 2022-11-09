الكشف على 1880 مريضا فى قافلة علاجية بقرية القيطون بالدقهلية

دمياط - فريق المحافظات

نفذت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة علاجية مجانية بقرية القيطون مركز ميت غمر يومى 7 و8 نوفمبر 2022، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1880 مريضاً.



تأتى هذه التوجيهات فى إطار حرص مديرية الشئون الصحية، والدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والبعيدة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.



وضمت القافلة 12 عيادة، 2 باطنة ، 2 اطفال ، عظام، جراحة ، اسنان ، جلدية ، رمد ، أنف وأذن ، نسا ، تنظيم أسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على باطنة 254، أطفال 436، عظام 293، جراحة 82، أنف وأذن 174، أسنان 115، جلدية 213، رمد 187، نساء وتنظيم أسرة 126.

إضافة إلى إجراء عدد 184 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 111 حالة أشعة عادية، وموجات صوتيه، فضلاً عن فحص 433 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 136 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 18 قراراً للعلاج على نفقة دولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 43 ندوة تثقيفية، وأكد استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.