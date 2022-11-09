القومى للمرأة بسوهاج ينظم فعاليات للتعريف بالمشروع القومى لتنمية الأسرة

سوهاج - عمرو خلف

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة الفرع، اليوم الأربعاء، فعاليات للتعريف بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي، وتم القيام بحملة طرق الأبواب بقرى مراكز طما والمراغة تضمنت تعريف السيدات بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي وأهدافه والشمول المالى وأهميته وتحفيزهن على المشاركة.

ومن جانب آخر، واصل فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة الفرع على مدار 3 أيام تدريب الميسرات على منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض بمقر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك فى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تم شرح نبذة عن طريقة عملية الإقراض وطرق سداده ونبذة عن الديجيتال وأدوار ومسئوليات الميسرات والمشرفين الميدانيين في ظل تنفيذ المشروع بالنسخة الرقمية، وذلك قرى مركز طما ومركز المراغة ومركز البلينا بإشراف رضوي صلاح جلال مشرفة المشروع بسوهاج.