القمر يقترن بنجوم الثريا مع بداية الليل فى مشهد بديع.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد بداية الليل اليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022 القمر الأحدب المتناقص مقترنًا بعنقود نجوم الثريا - الشقيقات السبع - وقرب نجم الدبران الأحمر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عنقود الثريا لن يكون مشاهد بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، ووجود ضوء القمر الذي يطمس الأضواء الطبيعية الخافتة في قبة السماء، ولكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي، في حين يشاهد نجم الدبران بكل سهولة.

ويشبه هذا العنقود النجمي نجوم الدب الأصغر، إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء، برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

القمر والدبران والثريا يتحركان سويًا نحو الغرب عبر السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة موقع القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه يوم غدا الخميس حيث سيلاحظ ان القمر ابتعد شرقًا مقارنه بهذا ليوم.

وأشار التقرير أن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس، ونجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.