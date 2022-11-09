العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق بندر سوهاج

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء مكتب بندر سوهاج، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى محافظة سوهاج، ويكون مقره بشارع أسيوط سوهاج فى محافظة سوهاج، ويشمل اختصاص المكتب قسمى شرطة أول وثانى سوهاج بحسب حدودهما الإدارية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

وارتفع عدد سيارات الشهر العقارى والتوثيق المتنقلة الجديدة التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل، إلى 41 سيارة بعد دخول اليوم 20 سيارة جديدة للخدمة.