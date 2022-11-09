العثور على جثة مسن داخل وحدة سكنية فى الغربية

الغربية محمد طارق

عثر أهالى منطقة صندفا بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، على جثة لشخص مسن داخل وحدته السكنية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانبعاث روائح كريهة وغازات من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات والمعاينة أنها لشخص مسن يدعى "أحمد. أ. س" ويعيش بمفرده داخل شقته السكنية، بمنطقة صندفا بدائرة القسم، تم نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة منذ عدة أيام، ناتجة عن هبوط حاد فى الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.