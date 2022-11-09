الطفل عمر علي يفتتح اجتماع مجلس حكماء المسلمين وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية بتلاوة القرآن

كتب لؤي على

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، صورًا من تقديم الطفل الأزهري عمر علي، التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، قبل قيامه بتلاوة آيات من القرآن الكريم في بداية

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، الهدايا التذكارية خلال لقائهما فى قصر الصخير بمملكة البحرين، فى إطار الزيارة التاريخية للرمزين الدينيين الأكبر فى العالم إلى مملكة البحرين ومشاركتهما فى ملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب.

وأهدى شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لوحة فنية لأخيه البابا فرنسيس، يرمز إلى وثيقة الأخوة الإنسانية؛ التى تمثل خطوة تاريخية ومرحلة فارقة فى التاريخ الإنسانى، وتروج اللوحة إلى أهم مبادئ وقيم الوثيقة؛ مثل: الحوار بين الشرق والغرب والسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى والتعاون والأخوة والمحبة؛ حيث تحمل هذه اللوحة آخر جملة من الوثيقة، واللوحة تصوير فنى لوثيقة الأخوة الإنسانية فى الرابع من فبراير عام 2019م، فى أبوظبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أهدى بابا الكنيسة الكاثوليكية مجسمًا فنيًّا لشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، يجسد شجرة الزيتون صُنعت من الحديد المطروق والمصنَّع والملوَّن على الحرارة والمغطى بورقة ذهب، وهذه الشجرة لا تُذكِّر فقط بمعانٍ قديمة جدًّا مرتبط معظمها بالسلام، والكمال والنقاء، لكنها معروفة باسم "شجرة الحياة"، لقدرتها على الصمود على مر القرون، وهى مقدَّمة لشيخ الأزهر الشريف بمثابة أمنيَّة لمستقبل طويل من الأخوة مليء بالرفاهية والازدهار.



الطفل الأزهري عمر علي يقبل يد شيخ الأزهر

الطفل الأزهري عمر علي يصافح بابا الفاتيكان



الطفل الأزهري عمر علي





مجلس حكماء المسلمين وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكيَّة