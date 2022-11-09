اليوم السابع
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"الصحة" تطلق 12 قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:50 ص
"الصحة" تطلق 12 قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالمحافظات القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والوادى الجديد والمنوفية والغربية وسوهاج وبنى سويف ودمياط وقنا وأسوان وجنوب سيناء.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 

 


الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

المحافظات



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